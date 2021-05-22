دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لـ «محمد الأتربي» نائب رئيس الزمالك الجديد

/632018/تحيا-مصر-ينشر-السيرة-الذاتية-لـ-محمد-الأتربي-نائب-رئيس-الزمالك-الجديد

تولى محمد الاتربى الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في الوقت الحالي، نيابة رئاسة الزمالك الجديد بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب لإدارة القلعة البيضاء عقب رحيل اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز، ويستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن نائب رئيس الفارس الأبيض.

يعتبر محمد الأتربي شخصية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي داخل الساحة الإقتصادية لأكثر من 35 عاماً ، واكتسب العديد من الخبرات الكبيرة في تلك المجال حتى وصل للدرجات عالية فيه.

معلومات تهمك عن نائب رئيس الزمالك الجديد

وحصل محمد الأتربي علي بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1976، قبل أن يبدأ عمله المصرفي عام 1977 مع البنك العربى الأفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك الأئتمان الدولى، وقضي أكثر من 22 عاماً داخل بنك مصر الدولي "بنك قطر الوطني حالياً".

في الفترة الأخيرة شغل العديد من المناصب منها أنه أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان في ذات التوقيت التي تولى الأتربي فيه رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015 ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

السيرة الذاتية للأتربي نائب رئيس الزمالك الجديد

ويشغل الأتربي العديد من المناصب في الوقت الحالي منها : رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

نائب رئيس اتحاد المصارف العربية

رئيس مجلس ادارة شركة مصر كابيتال للاستثمارات

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.

عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.

عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي.

عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس.

عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تشكيل مجلس الزمالك الجديد

وجاءت تشكيل اللجنة الجديد لنادي الزمالك كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء.

فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.