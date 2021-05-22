دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لـ «هاني برزي» عضو مجلس الزمالك الجديد

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تولى هاني برزي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عضوية الزمالك الجديدة بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب لإدارة القلعة البيضاء عقب رحيل اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز، ويستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن عضو مجلس الزمالك الجديد.

أهم معلومات عن هاني بيرزي عضو مجلس الزمالك الجديد

تخرج هاني برزي بعد الحصول على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وهندسة التحكم من "جامعة عين شمس"، ويمتلك 30 عاماً من الخبرة في إدارة شركات الصناعات الغذائية.

هو هاني نبيه برزي ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"شركة إيديتا للصناعات الغذائية" ممثلاً عن "شركة كوانتم إنفست بي في" داخل جمهورية مصر العربية منذ عام منذ 1996 .

وتولى عضو مجلس الزمالك الحالي رئاسة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، وعضو مجلس إدارة "مجموعة عرفة القابضة" منذ عام 2018 بالإضافة لعضوية مجلس الأعمال المصري اليوناني.

من هو البيرزي عضو مجلس الزمالك الجديد

وشغل برزي منصب عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها :

اتحاد الصناعات المصرية وشركة المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك وغرفة الصناعات الغذائية، وشركة روتوباك مصر لطباعة مواد التغليف، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالإضافة لـ شركة إيجيبت ساك.

وعمل عضو مجلس الزمالك الجديد رئيساً للمبيعات والتسويق في شركة تيستي فودز للصناعات الغذائية" بين 1990 و1992، وكسب برزي العديد من الخبرات في مجال الصناعة المصرية قبل تولى عضوية مجلس القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك الجديد بعد رحيل اللجنة الثلاثية

وجاءت لجنة الزمالك الجديدة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء. فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل الزمالك الجديد

يأتي هذا بعد أن أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك خلفا للجنة الثلاثية التي من المقرر رحيلها بشكل رسمي ، واعلن وزير الرياضة عن اللجنة الجديدة بشكل رسمي عقب الإجتماع التي تم إنعقاده في وزارة الشباب والرياضة.