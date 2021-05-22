/632020/ولاء-عبد-الفتاح-من-رفح-قافلة-المساعدات-المصرية تأتي-إستكمالا-لجهود-القيادة-السياسية-في-دعم-القضية

شاركت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب في وفد القوي السياسية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلة عن حزب مستقبل وطن برفقه "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني " مشيرة إلي انها أكبر قافلة مساعدات لدعم أشقائنا الفلسطينين تحمل ( المواد الطبية _ المواد الغذائية _المواد التموينية ) مؤكدة علي انه جاء ذلك في إطار دورنا المجتمعي استكمالاً واستجابةً لما تقوم به القيادة السياسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية .

جهود الدولة المصرية في دعم فلسطين

جاء ذلك أثناء تواجدها بقافلة المساعدات التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وبمرافقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من اجل دعم الشعب الفلسطيني في القطاع بعد الخراب الذي سببه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم، مشيدة بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف اطلاق النار علي قطاع غزة ومن قبلها إعلان فخامته عن المبادرة المصرية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار تخصص لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.

واكدت عضو مجلس النواب علي أن الجهود المصرية مستمرة لاتنقطع لدعم أشقائنا في فلسطين مشيرة إلي أن مصر شاركت عبر تاريخ القضية الفلسطينية بموجب دورها الريادي في المنطقة ؛ ولكن لأول مرة نري توجه القيادة السياسية بالدعم لإعادة الأعمار مشيرة إلي أن سياسة مصرية جديدة نؤيدها وندعمها للوصول إلي حالة من الاستقرار في المنطقة .

إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وأضافت النائبة إلي أن مصر تعمل بشكل جاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني ونأمل أن تكون ما قدمته القوي السياسية من قافلة مساعدات خطوة من شأنها تخفيف المعاناة علي أشقائنا الفلسطينين .

وأكدت النائبة أننا جميعنا فخور بالموقف المصري المشرف الذي يعد بمثابة مقياس حقيقي للموقف المصري الثابت والدائم لدعم القضية الفلسطينية .