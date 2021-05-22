/632021/أول-تعليق-من-يسرا-بعد-رقصها-وهجوم-الجمهور-عليها

لاقت الفنانة يسرا، انتقادات وهجوم واسع بعد ظهورها في حفل زفاف أقيم مساء أمس في مدينة الجونة، بعد حضورها لجنازة الفنان سمير غانم، وحديثها عنه عبر حسابها الرسمي وعن شعورها بالحزن لرحيله.

دوت الخليج يرصد أول رد فعل من الفنانة يسرا، بعدما انهالت عليها العديد من التعليقات القاسية على صورتها مع الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها.

رد فعل يسرا بعد هجوم الجمهور عليها

لجئت الفنانة يسرا لغلق التعليقات في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، لتنعي الفنان سمير غانم، بعد تلقيها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.

ظهرت يسرا في حدثين مختلفين تمامًا عن بعضهما البعض في اليوم ذاته، المشهد الأول بدت شاحبة اللون والحزن ظاهرًا على ملامحها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم، لتتبدل الملامح في المساء كليًا وتطل بفستان صارخ باللون الأحمر لتتراقص على أنغام المطرب عمرو دياب في الجونة لإحياء حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال.

وجدت الفنانة يسرا، نفسها في مأزق بعد حالة الهجوم وسيل الانتقادات الذي توجه ضدها على وجه الخصوص، ومعها الفنانة إلهام شاهين، ولبلبة، بعد ظهورهم في جنازة سمير غانم بحالة يرثى لها، ومن ثم يتبدل المشهد بعد ساعات قليلة.