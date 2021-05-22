/632022/رسميا-أتليتكو-مدريد-بطلا-لليجا-الإسبانية

نجح نادي اتليتكو مدريد الإسباني في حسم صراع الليجا لصالحه وذلك بعد فوزه على نظيره بلد الوليد في الجولة النهائية لليجا بهدفين مقابل هدف أحرزهما كلا من أنخيل كوريا, ولويس سواريز ليتمكن ديجو سيميوني من حسم اللقب لصالحه بعد تعثر ريال مدريد امام نظيره فياريال على ملعب "دي ستيفانو"

وحول نادي أتليتكو مدريد تأخره بهدف مقابل لا شيء إلى فوز بهدفين مقابل هدف في نهاية المباراة ليتوج سيميوني وكتيبته بالليجا الاسبانية بعد صراع ىطويل حتى الأنفاس الأخيرة مع جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني .

وبهذا الفوز رفع اتليتكو مدريد رصيده من النقاط إلى 86 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني ب 5 نقاط بعد خسارته في الجولة الأخيرة على ملعبه أمام فياريال.

تشكيل اتليتكو مدريد

ودخل نادي أتليتكو مدريد اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى:يان أوبلاك. خط الدفاع: تريبير – – خوسيه ماريا خيمينيز – هيرموسو ـ فيلبى خط الوسط: ماركوس لورينتى –– ساؤول نيجويزـ كوكى وفي خط الهجوم: كوريا – كاراسكوـ سواريز

القاب سيميوني

ونجح سيميوني في الفوز بلقب الدوري الاسباني للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2014 , فضلا عن التتويج بكأس الملك ,وكأس السوبر الإسباني على الصعيد القاري قاد سيميوني اتليتكو مدريد إلى الفوز باليوروبا ليج مرتين , وكأس السوبر الأوروبي مرتين أيضا