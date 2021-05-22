سحب البساط من الريال.. أتلتيكو مدريد بطلًا للدوري الإسباني للمرة الـ11

توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 فى تاريخه والأولى منذ 7 سنوات، بتغلبه على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نيوفي جوسي زورييلا"، ضمن مواجهات الجولة الـ38 والأخيرة الحاسمة في الدوري الإسباني للموسم الحالي 2020-2021.

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

وجاء الهدف الأول عن طريق بلد الوليد بعد مضي 18 دقيقة من عمر المباراة عبر اللاعب أوسكار بلانو من هجمة مرتدة لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق سواريز 1-0.

في الشوط الثاني، أحرز أتلتيكو هدفين متتاليين فى غضون 10 دقائق عبر الأرجنتيني آنخيل كوريا بشكل رائع فى الدقيقة 57 بعد مراوغة 3 لاعبين على حدود منطقة الجزاء وتسديد الكرة في الشباك، ولويس سواريز في الدقيقة 67 من انفراد صريح بالمرمى ليضع الكرة بيسراه بشكل رائع.

وجاء التشكيل أتلتيكو كالآتي:في حراسة المرمى: يان أوبلاك/ خط الدفاع: كيران تريبير، فيليبي، راؤول خيمينيز، هيرموسو/ وسط الملعب: كوكي، ساؤول، ماركوس لورينتي، يانيك كاراسكو/ الهجوم: آنخيل كوريا، لويس سواريز.

ووصل أتلتيكو مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 86 ليتوج رسميًا بطلا للدوري الاسباني للمرة الـ11 في تاريخه وللمرة الاولى منذ 7 أعوام وتحديدا في موسم 2013-14، فيما هبط فريق بلد الوليد بشكل رسمي بعد احتلاله المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة.

وفي المباراة الأخرى، فاز ريال مدريد المنافس الوحيد لأتلتيكو على فياريال 2-1 لينهي النادي الملكي الدوري الاسباني في مركز الوصافة، عند 84 نقطة، ومتقدما على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 79 نقطة .

وتوج أتلتيكو مدريد بآخر ألقابه في الدوري الإسباني من قلب ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، في الجولة الأخيرة من موسم 2013-2014، حين انتزع تعادلا قاتلا بنتيجة 1-1.

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد