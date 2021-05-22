دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لـ «حسين السيد» عضو مجلس الزمالك الجديد

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تولى حسين السيد حارس مرمى الفريق الأبيض السابق، عضوية مجلس إدارة الزمالك الجديد بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب رئيسا لإدارة القلعة البيضاء عقب رحيل اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز، ويستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن حسين السيد عضو مجلس الزمالك الجديد.

من مواليد عام 1964 ويبلغ من العمر 75، وشارك اللاعب في فوز الفارس الأبيض في العديد من الألقاب ، وتولى منصب مدير الكرة داخل القلعة البيضاء في عام 2017.

من هو حسين السيد عضو مجلس الزمالك الجديد

بدأ حسين السيد عضو مجلس الأبيض الجديد مشواره مع الزمالك أساسيا في حراسة عرين القلعة البيضاء منذ موسم 1990-1991، بعد مشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990.

شارك عضو مجلس الزمالك الجديد في العديد من الألقاب مع النادي الأبيض حيث حصد مع الفريق الأبيض بدرع الدوري موسمي 1991-1992 و1992-1993. أعلن إعتزاله بعد إحراز الزمالك بطولة كأس مصر عام 1999 أمام الإسماعيلي ، ليعود الفارس الأبيض لصفوف النادي الأبيض من بوابة مدير الكرة عام 2017، قبل أن يعودة من جديد من خلال عضو مجلس القلعة البيضاء.

لجنة الزمالك الجديدة

وجاءت لجنة الزمالك الجديدة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء. فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل الزمالك الجديد

يأتي هذا بعد أن أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك خلفا للجنة الثلاثية التي من المقرر رحيلها بشكل رسمي ، واعلن وزير الرياضة عن اللجنة الجديدة بشكل رسمي عقب الإجتماع التي تم إنعقاده في وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة أعلن عن اللجنة الجديدة لتولي مسئولية إدارة الزمالك بعد رحيل اللجنة الثلاثية الحالية برئاسة عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الثلاثية السابقة بعد أن أجتمع الدكتور أشرف صبحي مع أعضاء المجلس الزمالك.