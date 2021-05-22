/632024/عاجل-الأهلي--يصطدم-بالترجي-في-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

نجح نادي الترجي التونسي في حجز مقعد له في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الفوز بركلات التررجيح بنتيجة 3:2 بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بهدفين لكل فريق ليضرب موعدا مع النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشكيل شباب بلوزداد

ودخل نادي شباب بلوزداد الجزائري مباراته أمام الترجي التونسي على ملعب رادس بالعاصة التونسية بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى: موساوي

خط الدفاع : نساخ - كداد - بوشار - بلخيتر

في الوسط:سالمي - مرزيق - دراوي - تاريكات

وفي الأمام : أمير سيعود ـ بلاهويل

تشكيل الترجي

بينما على الطرف الأخر دخل النادي الترجي المباراة بالتشكيل التالي :

بن شريفية في حراسة المرمى

في خط الدفاع: أنيس شيتي - بدران - خليل شمام – حمدي النقاز

خط الوسط : كاليدو كوليبالي ـ الشعلالي - محمد علي بن رمضان

وفي خط الهجوم: حمدو الهوني -عبد الباسط – انيس البدري

وبهذا نجح الفريق الجزائري التونسي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضاربا موعدا مع النادي الأهلي في الشهر المقبل , ويستعرض لكم موقع دوت الخليج مواجهات النادي الأهلي مع اأندية التونسية .

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق التونسية

الأهلي لعب أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45.

واجه الأهلي ستة فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة،

ثم الصفاقسي بست مباريات، والإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.

كانت البداية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1985، عندما التقى الأهلي فريق مستقبل المرسى، في دور الـ32 وكانت مباراة الذهاب في تونس، وفاز الأهلي بهدف نظيف. – بينما كانت مواجهة الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمرحلة مجموعات النسخة الماضية من البطولة آخر المواجهات.