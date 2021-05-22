/632026/كأس-العرب-لكرة-قدم-الصالات-فوز-البحرين-وتعادل-مصر-والكويت--في-الجولة-الثانية

انطلقت اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بمباراتين جمعت الأولى بين الكويت ومصر، والثانية بين موريتانيا والبحرين.

في المباراة الأولى خيم التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء منتخبي الكويت ومصر، حيث سجل للكويت الثنائي عبداللطيف العباسي وعبدالرحمن المسبحي، بينما جاء هدفا مصر بواسطة عبدالرحمن معوض ومصطفى خلف.

فوز ثاني للبحرين

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب البحرين فوزا بنتيجة 6-2 أمام موريتانيا، وسجل له كل من جسام عنان (هدفين) وصالح سنجار وفلاح يوسف وعمار علي وعلي العلواني، بينما جاء هدفا موريتانيا عن طريق مكييه محمد وبوبي الصبار. بتلك النتائج، يتصدر منتخب البحرين المجموعة الأولى بـ6 نقاط من فوزين، يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

منتخب جزر القمر يواجه المغرب والإمارات أمام السعودية في المجموعة الثانية تقام غدا الأحد مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب جزر القمر مع المغرب في الثالثة عصرا، والإمارات أمام السعودية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتلي منتخب المغرب صدارة تلك المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، ويليهما الإمارات وجزر القمر على الترتيب. منتخب المغرب فاز في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 5-1، بينما انتصر المنتخب السعودي على جزر القمر بنتيجة 4-1.