/632027/كيف-أحتفلت-الجالية-المصرية-بصعود-الأهلي-لنصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا
احتفلت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع صن داونز في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبي.
وقامت الجالية المصرية بإحضار تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلت مع اللاعبين داخل الفندق بعد التعادل مع شباب بلوزداد والتأهل للدور القام، وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.
بعثة الأهلي تغادر لقطر إستعدادا للسوبر الإفريقي
ومن المقرر أن تغادر بعثة المارد الأحمر جنوب إفريقيا غدًا في طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.
تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا
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