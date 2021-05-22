/632027/كيف-أحتفلت-الجالية-المصرية-بصعود-الأهلي-لنصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

احتفلت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع صن داونز في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبي.

وقامت الجالية المصرية بإحضار تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلت مع اللاعبين داخل الفندق بعد التعادل مع شباب بلوزداد والتأهل للدور القام، وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

بعثة الأهلي تغادر لقطر إستعدادا للسوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تغادر بعثة المارد الأحمر جنوب إفريقيا غدًا في طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا