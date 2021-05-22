تامر حبيبب يكشف سبب غيابه عن جنازة سمير غانم: "مقدرتش اروح..عشان الفرح"

/632028/تامر-حبيبب-يكشف-سبب-غيابه-عن-جنازة-سمير-غانم-مقدرتش-اروحعشان-الفرح

فتح السيناريست تامر حبيب النيران عليه، وأثار غضب رواد السوشيال ميديا، بتعليقه على الجدل المثار حول عدد من نجوم الوسط الفني الذين شاركوا في جنازة الفنان القدير سمير غانم، ثم حضروا مساءً حفل زفاف.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل والسخط المثاره حول تامر حبيب بسبب الأسباب التي صرح بها عن عدم مشاركته في جنازة سمير غانم، وحضوره زفاف نجلة رجل الأعمال محمد المرشدي.

تامر حبيب يصدم الجمهور بسبب غيابه عن جنازة سمير غانم

فجر حبيب، سبب غيابه عن جنازة الراحل سمير غانم بشكل جرئ دون خوف من الهجوم الذي سيشنه عليه الجمهور، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طيب.. انا فعلًا حزين و موجوع علي وفاة الأستاذ سمير غانم.. و للاسف ماقدرتش اروح الجنازة و الدفنه لأني في الجونة و حصلت ظروف تمنعني اسافر الصبح و ارجع بالليل علشان اروح الفرح".

تامر حبيب يتحاكي ببهجة زفاف نجلة المرشدي

واستطرد معربًا عن سعادته بحضور حفل الزفاف ومتحديًا متابعيه: " و للحق الفرح كان جميل و طاقته كانت حلوة.. فرقصت و غنيت مع عمرو دياب و اتصورت مع اصحابي.. حد عايز حاجة؟".

وصية تامر حبيب لأصدقائه

كما كشف عن وصيته لأصدقائه ومحبيه قائلًا: اوصي كل اللي بيحبوني و هايزعلوا عليا يوم ما اموت و يبقوا حزاني من قلبهم.. لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم و تنسيهم حزنهم يعملوها فورًا.. و أنا هابقي مبسوط قوي".

رواد السوشيال ميديا ينتقدون تصريحات تامر حبيب ويسبونه

هذا وقد أثار حديثه سخط واستفزاز الجمهور، فغردت أحدهما قائلة: "‏انا مش ضد اللي حضروا الفرح وشايفه انه عادي.. وفكرة انهم محترموش البنات ووجعهم اقل حاجة هتترد هو إن سواء دنيا او إيمي أو غيرهم كنت بشوفهم بيعزوا وبالليل في أفراح برضو.. بس اللي كاتبه تامر حبيب هنا منتهي الجحوشيه وقلة الذوق وأسلوب غير لائق واستفزني شخصيًا وبقيت عاوزه الطشه بالقلم".

وأعربت الأخرى عند دهشتها من جرأة حبيب، فعلقت قائلة: "هو الأستاذ تامر حبيب ازاي بجح كده بجد يعني.. ولسه ياما هنشوف".

رواد السوشيال ميديا يشنون حملة هجوم على نجوم الوسط الفني بسبب سمير غانم

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة غضب شديد وجدل واسع من قبل روادها خلال الساعات الماضية، عقب تداول مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة لنجوم ونجمات الفن وهم يتراقصون على أنغام حفل زفاف نجلة المرشدي، في حالة من السعادة والبهجة.

نجوم الوسط الفني بزفاف نجلة محمد المرشدي عقب جنازة سمير غانم

وجاء على رأس هؤلاء النجوم يسرا التي ظهرت بفستان أحمر مشاركة الهضبة عمرو دياب في الغناء، بالإضافة إلى إلهام شاهين وليلى علوي، فضلًا عن ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأحيأ حفل زفاف نجلة رجل الأعمال المصري محمد المرشدي، المطربة اللبنانية نانسي عجرم والهضبة عمرو دياب والمطرب اللبناني راغب علامة، فضلًا عن بعض من مطربي المهرجانات.

وفاة سمير غانم

والجدير بالذكر، أن نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس المواقف 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى.