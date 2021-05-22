غدا.. تشريعية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022

632029 /632029/غدا-تشريعية-النواب تناقش-مشروع-الموازنة-العامة-للدولة-للسنة-المالية-20212022 08:46 م - السبت 22 مايو 2021 مجلس النواب المصري تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعا غدا لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء. إجتماع لجنة الخطة والموازنة كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعا غدا لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022. تابع موقع دوت الخليج علي

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