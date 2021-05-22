بالمعدول.. رسائل قوة المخابرات المصرية من هجمة مرتدة لإنقاذ غزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج": "لما نشوف عملين رائعين عن بطولات أجهزة الأمن المصرى، جهاز الأمن الوطنى فى مسلسل "الاختيار 2"، وجهاز المخابرات العامة المصرية فى مسلسل "هجمة مرتدة".. نعرف قد إيه عمل الأجهزة دى بيتكامل مع بعضه عشان يشكل قوة ليكونوا صمام أمان لمصر".

وأوضح "كان فيه جمل فى مسلسل "هجمة مرتدة" هنقف عندها لأن فيها رسائل فى منتهى الأهمية، وأولها حديث دار بين أفراد من رجال المخابرات داخل مصر وآخرين خارجها، حيث كان السؤال "هل لو لوحدث فى مصر مثلما حدث فى تونس، مصر تقع؟ فرد عليه الآخر أنه لا أحد من مصلحته أن تقع مصر تماما ولا أن تقف على رجل ثابتة، والأفضل أن تقف على رجل واحدة لكى تنشغل بداخلها فقط".

وتايع "النهاردة عشان بلدى بقت قوية، شفنى معالجتها للقضايا أصبحت أقوى، وهو ما ظهر فى التهدئة فى قطاع غزة، لأن مصر واقفة على رجلين ثابتة، مؤمنة نفسها اقتصاديا عسكريا أمنيا".

وأشار "فى حديث دار فى مسلسل "هجمة مرتدة" بين رجال المخابرات، قال أحدهم "احنا مهمتنا إن البلد دى مهما حصل متقعش على رجليها، وذلك فى سياق أحداث 2011، هو ما يبين لنا لماذا لم تنهار مصر خلال هذه الفترة".

وتابع مستشهدا بحوار بين شخصين فى المسلس، حيث قال أحدهم "المصريين منهاروش بعد 67 ولكن بعد 2011 مش هيقدروا هيتحملوا كل ده، فى 67 كانوا بيحاربو على جبهة واحدة وجبهتهم الداخلية كانت متينة، أما فى 2011 أبواب الجحيم اتفتحت كلها على مصر، والاجهزة اللى بتعلب على أرضها مالها عدد.