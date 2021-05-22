/632030/ضياء-داوود-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-تكليف-الأطباء-دفعة-مارس-٢٠١٩

أعلن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2019.

عوار بإعلان وزارة الصحة عن تكليف الأطباء

وأشار داود في طلب الإحاطة إلى أن خطاب النقابة للإطباء للدكتورة هالةو زايد وزيرة الصحة في 28 إبريل 2031، كان كاشفا عن أسباب عوار إعلان الوزارة عن تكليف الأطباء دفعة 2019 والتي تبين أنها تخصص 50% من تلك الدفعة لأقسام طب الاسرة والتخدير والطواريء والـ 50% الأخرى لباقي التخصصات.

إعداد كوادر من الإطباء في تخصصات بها عجز

وتابع:" بينت النقابة تفهمها لإحتياجات الوزارة وخططها لإعداد كوادر من الأطباء في تخصصات بها عجز في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكمل:" لذلك رأت النقابة ان تطبيق المنظومة تقرر لها 15 سنة فلا يمكن لدفعة واحدة أن تعالج كل الأثار السلبية لسنوات ماضية ورأت بأن يكلف بهذه التخصصات 20% فقط من تلك الدفعة بحيث أن يتم إستيفاء الإحتياجات بشكل تدريجي وسنوي من كل الدفعات.

وأردف:" أنه لا يمكن عند سداد العجز في التخصصات الثلاث المطلوبة أن أحدث عجزا أخر في باقي التخصصات على المدى البعيد