/632031/نائبة-التنسيقية-تشارك-بالدورة-الحالية-للبرلمان-الإفريقي-وتلتقي-سفير-مصر-في-بريتوريا

شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد المصري بالبرلمان الإفريقي، في زيارة إلى السفير المصري بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركة الوفد البرلماني المصري في الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا.

المشاركة في فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي

كان وفد مجلس النواب الذي يضم النائبة هادية حسني، وبرئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، قد غادر مصر يوم أمس الجمعة، متوجهًا إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي، والتي تعقد بجنوب إفريقيا بدءًا من اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

الدورة الأولى للبرلمان الإفريقي

ويذكر أن هذه هى الدورة الأولى للبرلمان الإفريقي منذ بدء جائحة كورونا، حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وستبحث الدورة انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل، والقضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية.