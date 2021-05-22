/632032/الأكبر-والأصدق-إيهاب-زكريا-جهود-مصر-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-تكللت-بالنجاح

قال النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ان الجهود الضخمة التي بذلتها مصر لوقف العدوان على قطاع غزة، والتي بدأت منذ الساعات الأولى، تكللت بالنجاح وتم التوصل لاتفاق بوقف اطلاق النار والدخول حيز التنفيذ.

قوة وثقل مصر الاقليمي والدولي

واضاف زكريا خلال تصريحات له اليوم، إنه موقف مصر يثبت قوة وثقل مصر الإقليمى والدولى، ودعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة.

واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أجرت مفاوضات مكثفة وضخمة على مدار الأيام الماضية لاحتواء التصعيد والاتفاق على هدنة ووقف اطلاق النار، ونجحت بسبب خبراتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية الكبيرة وثقة كل الأطراف جهود مصر وامكانياتها.

وشدد نائب الاسكندرية، أن خبرات مصر وثقة أطراف الصراع في نزاهتها والجهود الدبلوماسية التي لم تتوقف هى التي أدت الى نجاح الجهود المصرية، في وقف هذه الحرب الشرسة وإعلان وقف اطلاق النار. بالرغم من إنه كانت هناك توقعات كبيرة بأنها لن تنتهي في الوقت القريب.

جهود الدولة المصرية

وتابع زكريا أن المجتمع الدولي وبعد أزمة قطاع غزة بات يعرف جيدا قوة مصر ومكانتها الكبيرة إقليميا ودوليا فمصر كبيرة وعظيمة .

واشار عضو مجلس الشيوخ الى أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من القوى الدولية بتقديم الشكر لمصر يؤكد فعالية الجهود المصرية، والاعجاب التام بها، بجانب التقدير التام من جانب كافة وسائل الإعلام الأجنبية والدولية للجهد المصري في الأزمة.