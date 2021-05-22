دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لـ «عمرو أدهم» عضو مجلس الزمالك الجديد

/632033/تحيا-مصر-ينشر-السيرة-الذاتية-لـ-عمرو-أدهم-عضو-مجلس-الزمالك-الجديد

تولى عمرو أدهم رجل الأعمال، منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك الجديد بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب رئيسا لإدارة القلعة البيضاء عقب رحيل اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز، ويستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن عمرو أدهم عضو مجلس القلعة البيضاء الجديدة. تولى عضوية مجلس الزمالك ضمن اللجنة الجديدة لإدارة القلعة البيضاء.

معلومات عن عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك يعد عمرو أدهم من اكثر رجال الأعمال الناجحين والمهتمين بالشأن الرياضي بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص. يتولى عمرو أدهم عضو لجنة الزمالك الجديدة عضو مجلس إدارة وايت كاسل. مالاتعرفه عن عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك الجديد سبق وتولى عمرو أدهم عضوية مجلس الزمالك السابق أيام الرئيس كمال درويش. قدم عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك الجديد إستقالته من عضوية القلعة البيضاء إعتراضا على قرارت مجلس الفارس الأبيض أثناء تولى كمال درويش رئاسة النادي. على جانب أخر يشغل الأتربينائب رئيس نادي الزمالك العديد من المناصب في الوقت الحالي منها : رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر. نائب رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة شركة مصر كابيتال للاستثمارات عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي. عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس. عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق. عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين. لجنة الزمالك الجديدة الجديدة وجاءت لجنة الزمالك الجديدة كالتالي: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء. فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

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