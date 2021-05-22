/632034/سيميوني-بعد-التتويج-بالليجا-أتليتكو-استحق-التتويج-بالليجا

عبر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب الليجا في هذا الموسم، عقب الانتصار على بلد الوليد بنتيجة (2-1) في الجولة الختامية الدوري الإسباني .

وقال سيميوني، خلال تصريحات خاصة بصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا في غاية السعادة من أجل الجماهير، والمشاعر التي تراودني هي أننا في هذا العام المعقد مع كثير من الأشخاص الذين فارقوا عالمنا بسبب فيروس كورونا ، ظهر أتلتيكو كبطل مختلف".

وأضاف المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد صاحب الـ51 عامًا: "لقد كانت سنة صعبة على الفريق ، لكنها في نفس التوقيت واحدة من أفضل السنوات الخاصة بي في مسيرتي التدريبية حيث أصبحنا أبطالا".

هناك اختلاف بين دوري 2014 والدوري الحالي

وعن الاختلاف بين لقب 2014واللقب الحالي ، كشف: "إنهما مختلفان بالطبع، وحاليًا العالم يمر بحالة حزينة للغاية بسبب فيروس كورونا ، وآمل أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا ، وأشعر بالامتنان للذين لعبوا بشكل أقل، فنحن كفريق كان لدينا هدف وجميعنا سعينا لتحقيق ذلك معا وتمكنا من تحقيقه في النهاية .

وتابع: "اليوم قبل المباراة كنت أتذكر حين تركنا ملعبنا القديم فيسنتي كالديرون، حيث كنا نفكر فيما إذا كنا نستطيع مواصلة المنافسة على الألقاب أم لا، وقلت إنني سأبقى في منصبي لأنني اعتقدت أن للنادي مستقبل ولم أكن مخطئا".

وأكمل سيميوني: "النادي مستمر في التطور، وقمنا بعمل متميز مع الإدارة، التي منحت الفريق الكثير من الاستقرار ساهم في تحقيق النتائج المطلوبة، إنهم ليسوا هنا معنا ليحتفلوا لكننا سنحتفل سويًا لاحقًا".

وعن كوريا وسواريز، قال: "كنت أقول عن كوريا منذ فترة طويلة أنه يجب أن يسجل هدفا، وتدرب جيدًا على ذلك واليوم سجل هدفا رائعا منحنا فرصة التتويج بالبطولة ، ويسعدني ضمه للمنتخب فهو يتطور يوما بعد يوم، أما سواريز فقد تحدثت قبل يومين، وربما كنت محظوظا بوجوده، فاسمه فقط كافي".