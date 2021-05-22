/632035/الحكم-بالحبس-لمدة-عام-على-إمام-عاشور-بسبب-أموال-غزل-المحلة-تفاصيل
حصل نادي غزل المحلة على حكم بحق اللاعب إمام عاشور ، جناح نادي الزمالك الحالي وذلك بعد تأخر اللاعب فى دفع القسط الاخير والمقدر بـ٥٠٠الف جنيه.
وتقرر توقيع عقوبة بالحبس لمدة عام على اللاعب إمام عاشور ، جناح الفريق الأول لفريق الزمالك بعد عدم دفع اللاعب للقسط الاخير من الصفقة وقدرها500 ألف جنيه.
حبس إمام عاشور عام بسبب أموال غزل المحلة
وكان غزل المحلة قد قرر بيع إمام عاشور بمبلغ 12 مليون جنيه ، دفع النادي 10 ملايين على أن يدفع اللاعب 2 مليون بعد تعهده بدفعهم من الأموال الخاصة به، وأقر بذلك على 4 شيكات دفع 500 ألف في القسط الأول وتبقى 1.5 مليون جنيه على 3 شيكات مختلفة ، ولم يدفع اللاعب الشيك الأخير وقدرها500 ألف جنيه ليحصل النادي على حكم بالحبس بعام.
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