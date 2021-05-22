الأنبا مارك يشترى كنيسة جديدة فى فرنسا 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعدما ترأس الأنبا مارك صلاة القداس الإلهى، وتزامن هذا بالاحتفال بالسنة السادسة لرسامة الأنبا مارك أسقفًا عامًا، مما مهد لتأسيس إيبارشية شمال فرنسا بعد انتظار طال ما يقرب من نصف قرن.

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