صور.. البابا تواضروس يزور دير أبو مقار بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت دير القديس مكاريوس الكبير (دير أبو مقار) بوادى النطرون حيث بدأت الزيارة بصلاة الشكر ثم لحن القيامة مع صورة تذكارية لجميع رهبان الدير.





وعقد البابا تواضروس جلسة روحية عن القيامة والحياة السماوية، وأعقبتها فترة للأسئلة والمناقشة حول الأمور التى تهم الدير وحياة الآباء الرهبان وأهمية الاجتماع الأسبوعى للدراسة الروحية والكنسية والرهبانية. وانتهى الاجتماع بالصلاة وتوزيع بعض هدايا عيد القيامة على جميع الحضور، وبعد ذلك التقى البابا تواضروس مع الآباء المسؤولين عن التدبير الإدارى للدير لبحث بعض الأمور الرهبانية.

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