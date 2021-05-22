فيديو - الصحة : الخبراء الصينيون باقون فى مصر حتى إنتاج أولى لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، إن استلام الدفعة الأولى من المواد الخام للقاح فيروس كورونا تاريخيا وفارقا فى تاريخ مصر لتصنيع "لقاح سينوفاك" الصينى بمصر، بإجمالى 1.400 لتر تكفى لتصنيع نحو مليونى جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وشركة سينوفاك الصينية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، الذى يعرض على فضائية "الحياة"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ترأست اجتماع حضره وفدًا من الخبراء الصينين لإنتاج اللقاحات، والذين وصلوا مساء أمس إلى مصر، لنقل خبراتهم لشركة فاكسيرا فى عمليات الإنتاج والجودة والتسجيل وتدريب العاملين المصريين فى إنتاج اللقاح.

وأوضح أنه خلال اللقاء مع الخبراء الصينيين تم الاتفاق على مكوثهم فى مصر، لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم إنتاج 2 مليون جرعة.

وذكر خلال الفترة المقبلة سيكون هناك ناقشات على توقيع مع شركات غربية خاصة بإنتاج اللقاحات، وناشد جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بتحرى الدقة فى تداول أخبار عن انتشار الأمراض خصوصا الوبائيات.

وأكد «مجاهد» أنه فى إطار سعى القيادة السياسية الدؤوب لامتلاك الصناعة الحديثة بمجال تصنيع لقاح فيروس كورونا، من المتوقع أن يتم توقيع عقد ثان لتصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر من خلال شركة غربية.