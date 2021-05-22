نرمين ميشيل تشكر المشاركين فى تقديم هدية الرئيس للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - شكرت نرمين ميشيل أمينة التواصل المجتمعى وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى، كل من شارك فى تقديم هدية الرئيس للشعب الفلسطينى بداية من تنسيقية شباب الاحزاب ومستقبل وطن والشعبى الجمهورى وحماة وطن.





وقالت نرمين ميشيل، إن مبادرة وقف إطلاق النار فى غزة الذى رعتها مصر بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى، خطوة يشهد لها التارخ على مر العصور بقيادة زعيم عربى وإفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدمت أمينة التواصل المجتمعى كل التحية والتقدير لكل من شارك فى تقديم هدية الرئيس السيسى للشعب الفلسطينى، من خلال قافلة من المساعدات الطبية نحو قطاع غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وحزب مستقبل وطن والشعبى الجمهورى وحزب حماة وطن، التى جاءت استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة تعمير غزة والتى خصص لها مبلغ 500 مليون دولار، الذى أعربو عن سعادتهم بمشاركتهم فى هذا الحدث التاريخى العظيم، الذى يدل على قوة وصلابة دولتنا العظيمة بقيادتها السياسية وشبابها.

وأكدت نرمين ميشيل على أن الدولة المصرية بعثت رسائل للمجتمع الدولى بأنها لها دور هام ومحورى فى تحقيق الاستقرار الإقليمى، وأن مصر لن تتخلى عن دورها فى تحقيق آمال هذا الشعب لإقامة دولة مستقلة.