هاني الناظر يكشف تفاصيل عن مرض الفطر الأسود

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كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، تفاصيل عديدة عن الفطر الأسود الذي تسبب في إثارة الرعب بين المواطنين خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق هاني الناظر، على إلحاق الفطر الأسود بمرضى كورونا، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما صرح شقيق الفنان الراحل سمير غانم بأنه أصيب بالعفن الأسود بعدما تم شفاؤه من كورونا.

هاني الناظر يطمأن المواطنين

طمأن “الناظر” المواطنين، حول طبيعة مرض الفطر الأسود، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة.

وتابع: “ومعروف من زمان للعلماء والاطباء خاصة اطباء الجلدية والصدرية ويصيب احيانا ( ونضع عشر خطوط تحت كلمة احيانا ) بعض الاشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة : مثل الايدز او مرضي السكر”.

الفطر الأسود يجتاح الهند

أصيب الفطر الاسود، عدد قليل من مرضي كورونا في الهند، ولازال العلماء هناك يبحثون عن السبب وراء ذلك فهل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته، أم هناك أسباب أخرى.

مرض الفطر الأسود

يصيب مرض الفطر الأسود، الجلد بعد التعرض لخدوش ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون اسود وقد يصيب الاغشية المخاطية للانف مع تكون لون اسود.

وقد يصيب مرض الفطر الأسود، الجيوب الانفية، ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لون داكن وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون اسود أيضًا وقد يصيب الفم، تاركًا لون أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين، مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للاوعية الدموية.

ويطمئن الناظر متابعيه قائلًا: “يتم علاج الفطر الأسود بدواء Amphotercin B تحت اشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من ٤الي٦ اسابيع ويستكمل الناظر: لم تسجل حالات للاصابة بهذا الفطر في اي من مستشفيات مصر حتي الان والحمد لله”.