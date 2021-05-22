دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية لـ «حسام المندوه» عضو مجلس الزمالك الجديد

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تولى الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك الجديد بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب رئيسا لإدارة القلعة البيضاء عقب رحيل اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز، ويستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن “المندوه” عضو مجلس القلعة البيضاء الجديد.

معلومات عن حسام المندوه عضو مجلس الزمالك الجديد

عضو مجلس إدارة الزمالك الجديد

استاذ طب وجراحة الفم والاسنان.

الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.

عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

معلومات لا تعرفها عن المندوه عضو مجلس الزمالك الجديد

طالب بحل أزمة محمد صلاح مع المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم.

أشتهر بلقب خادم بولاق الدكرور.

نجل الحسين المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الأسبق و رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة.

لجنة الزمالك الجديدة بقرار وزير الشباب والرياضة

وجاءت لجنة الزمالك الجديدة كالتالي:

حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي وحسين السيد أعضاء.

فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل الزمالك الجديد

يأتي هذا بعد أن أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك خلفا للجنة الثلاثية التي من المقرر رحيلها بشكل رسمي ، واعلن وزير الرياضة عن اللجنة الجديدة بشكل رسمي عقب الإجتماع التي تم إنعقاده في وزارة الشباب والرياضة.

معلومات عن نائب رئيس الزمالك الجديد

ويشغل الأتربي العديد من المناصب في الوقت الحالي منها :

رئيس مجلس ادارة شركة مصر كابيتال للاستثمارات

رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

نائب رئيس اتحاد المصارف العربية.

عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي.

عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس.

عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.

عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب.

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.