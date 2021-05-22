/632040/عاطف-ناصر-من-غزة-القيادة-السياسية-دائما-داعمة-للقضية-الفلسطينية-فيديو
أكد النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزه،بتخصيص ٥٠٠ مليون دولا، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار، فضلا عن تدخل القيادة السياسية المصرية فى وقف التصعيد فى قطاع غزة ،ووقف إطلاق النار بدون شروط.
دعم الشعب الفلسطيني
جاء ذلك أثناء تواجده بقافلة المساعدات التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وبمرافقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من اجل دعم الشعب الفلسطيني في القطاع بعد الخراب الذي سببه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن القيادة المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، حتي يمكن الوصول إلي حلول عادلة بحل الدولتين.
جدير بالذكر إنطلاق قافلة حزب مستقبل وطن بمشاركة أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم المستلزمات الطبية والغذائية والمواد تموينية لهم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة وأدت إلى خسائر كبيرة بشرية ومادية في القطاع، الامر الذي يثبت أن القضية الفلسطينية في نصب أعين الدولة المصرية.
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