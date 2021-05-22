فيديوجراف .. مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية 73 عامًا

جدة - نرمين السيد - منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل، كانت مصر حاضرة بقوة سعيًا للتهدئة، حتى تمكنت من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأعلن الجانبان الموافقة على مقترح التهدئة المصرى ودخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز المواقف التى سجلتها مصر اتجاه القضية الفلسطينية على مدار 73 عامًا، فمصر تولى القضية الفلسطينية الاهتمام الأول منذ عام 1948، وفى مايو 1964 دعمت مصر إنشاء واعتماد منظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطينى. وحرصت مصر على إيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها، وفى عام 1970 قبلت مصر مبادرة روجرز لإحلال السلام وإلزام إسرائيل بالقرار 424، وبمبادرة مصرية صدر أول قرار أممى ينص على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير. كما أصدر مجلس الأمن عام 1976 بيانين بإدانة ممارسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة، وفى ديسمبر 1988 طلبت مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة فى الجامعة العربية، كما صدر أول قرار أمريكى بفتح الحوار مع منظمة التحريرالفلسطينية بعد جهود مصرية.

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