مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر للرئيس السيسى 

جدة - نرمين السيد - وجه مندوب فلسطين فى مجلس الأمن الدولى السفير رياض منصور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده التى بذلها من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، وعلى الدعم الكبير المقدم لإعادة الإعمار وقدره 500 مليون دولار.





وقال منصور، فى اتصال هاتفى مع فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسى، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية، منوها فى الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا فى دعمها للشعب الفلسطينى. وتابع: "طالبنا أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولية ما يحدث فى غزة". واختتم: "نحن بحاجة إلى جهد دولى شامل يعمل على حل عادل للقضية الفلسطينية، كما أنه لاسلام فى المنطقة بدون وقف العدوان على الشعب الفلسطينى".

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