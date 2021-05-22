لميس الحديدى: ما قامت به مصر ينطلق من مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية

وخلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية ON E، أوضحت لميس الحديدى: "الحقيقة مصر قامت بدور مهم كعادتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطينى، دور أشاد به الجميع وهو ينطلق من مسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية".
وتابعت: "عشنا 11 يوم لم نشعر فيها بالعيد بسبب مجازر الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية والعدوان على غزة".
وأكدت أن من راهنوا على بقاء الوضع على ما هو عليه وأن الدول فى المنطقة ستسقط القضية الفلسطينية من حسابتها عليهم أن يدركوا أن القضية الفلسطينية هى لب الصراع، وأن السلام فى المنطقة لن يحدث دون زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وحقيقية على الأرض.
وشددت "لميس" على أن مصر هى الدولة المحورية فى المنطقة القادرة على التوصل لحلول التهدئة رغم مشاركة الجهود من قبل دول عديدة وأطراف عدة، لكن فى النهاية مصر هى من لديها الخبرة والاتصالات القادرة على اختراق الأزمة والتوصل لحل، وهذه ليست المرة الأولى التى تنجح مصر فيها فى ذلك هذا حدث فى 2008 و2014 وسنوات طويلة كلما شهدت الأراضى الفلسطينية عدواناً.
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