رئيس لجنة مكافحة كورونا : مرض الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد بلد فى العالم إلا وفيها مرض "الفطر الأسود"، مشيرًا إلى أنه غير مرتبط بكورونا وإنما مرتبط بنقص المناعة نتيجة الاستخدام المفرط للكريتيزون.





وأضاف فى مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن سوء استخدام المضادات الحيوية أكبر أخطر على جسم الإنسان، وطالب أن الكورونا مرض ليس له بروتكول، محذرًا من كثرة استخدام المضادت الحيوية. وأوضح أن العلاج الجراحى للفطر الأسود ليس الحل الأول لو تم تشخيصه فى حالة مبكرة، وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز أكد على سلبية المسحة بعد تعافيها من كورونا.

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