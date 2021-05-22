محافظ الإسماعيلية يزور دير العذراء والقديس مار يوحنا بالفرما 

جدة - نرمين السيد - استقبل دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب ببرية الفرما، اليوم، شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، وبرفقته المهندس مدحت عباس رئيس مجلس مدينة القصاصين، ومحمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس المدينة.





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