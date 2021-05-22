تحريات الأمن تكشف كذبة استدراج سائقي التاكسي بالدقهلية لسرقتهم

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية حقيقة منا نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بصورة لأحد الأشخاص زعمت أنه يقوم باستدراج سائقى "التاكسى" من محافظة الدقهلية وفى طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسى بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى" وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنيه ضابط.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ، وأقر بقيامه بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته، بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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