/632041/بذكريات-إضرب-يا-بدري--تاريخ-مواجهات-الأهلي-والترجي-في-دوري-الأبطال

يلاقي لنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشهر المقبل ليضرب الفريقان معودا لديربي مصرى تونسي متكرر فى البطولة القارية الأعرق ، بعدما حسم الثنائي تأهلهما فى جولة الذهاب لربع نهائي دوري الأبطال حيث صعد الفريق التونسي على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائرى، بينما عبر المارد الأحمر فريق صن داونز الجنوب أفريقي في سيناريو مكرر من النسخة الماضية .

ونجح نادي الترجي التونسي في حسم الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الفوز على فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بتقدم الترجي بهدفين مقابل لا شئ وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفريق الجزائري , ليضرب أبناء "باب سويقة" موعدا مع النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة في سيناريو مكرر في البطولة الأعرق في القارة الإفريقية.

الأهلي إلى نصف النهائي

على الجانب الأخر صعد النادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أزاح ببطل جنوب إفريقيا ميملودي صن داونز من البطولة وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة3:1 في إجمالي المباراتين ليكرر نفس سيناريو الموسم الماضي ويقصى بطل جنوب إفريقيا من البطولة .

موجهات الفريقان في البطولة

وسبق للنادي الأهلي أن حقق لقب أفريقيا في 9 مناسبات ماضية ويبحث ع تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا. وتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه محطما كافة الأرقام وعلى موعد لتكرار إنجازه بعدما استطاع تحقيق اللقب الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن الذي جمع الفريقين في نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.

ولدى النادي الأهلى العديد من المواجهات المهمة مع الأندية التونسية خاصة الترجى، وسبق وتواجه الفريقان 16 مرة في بطولة دوري أبطل ،استطاع الأهلي تحقيق الفوز فى ست مباريات (من بينها ثلاث مرات في ستاد رادس )، بينما كان الفوز حليف الترجي في ا4 مواجهات، فى حين جاء التعادل فى ست لقاءات. وكانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018 والذي فاو الأهلي في لقاء الذهاب هنا في القاهرة بنتيجة 3:1 بينما نجح الفريق التونسي في قلب الطاولة في مباراة الإياب وحقق الفوز ب3:0 ليحقق لقب البطولة على حساب النادي الأهلي