رامي رضوان يكشف حالة دلال عبد العزيز الصحية وحقيقة علمها بخبر وفاة زوجها

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أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، تعافي والدة زوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة وثبُت سلبية نتيجتها.

دوت الخليج يرصد تعافي الفنانة القديرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، ويكشف حقيقة معرفتها برحيل زوجها الحبيب الفنان الكبير ونجم الكوميديا الأول سمير غانم.

رامي رضوان ينفي علم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم

كما تقدم بخالص الشكر لمن تقدموا بالعزاء في الفنان الراحل سمير غانم، وأدلى باعتذاره هو والعائلة عن عدم قدرتهم على تلقى المكالمات بسبب تواجدهم الدائم بجانب دلال بالمشفى، وأكد على أنها ليس على دراية حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم، نظرًا لحالتها الصحية.

فكتب رضوان عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا.. نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد.. لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أستاذة دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام".

واستطرد قائلًا: "والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها الأستاذ سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك.. لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شئ.. نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يارب".

حالة دلال عبد العزيز الصحية

وكان مصدر مقرب من أسرة سمير غانم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فقال: " تعاني دلال من ضيق في التنفس، ونسبة الأوكسجين في الدم تتراوح ما بين الـ75 إلى 85، مشيرا أنها قليلة جدا وفقا لحالتها، وتعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب، أما عن ارتفاع درجات حرارتها بعد تجاوزها المرحلة الأولى من المرض فأصبحت طبيعية".

وفاة سمير غانم

الجدير بالذكر، أن نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافف 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى.