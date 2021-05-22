خالد أنور يعلن إصابته بفيروس كورونا.. "فيديو"

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أعلن الفنان الشاب خالد أنور، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ثبُتت إيجابية المسحة، لافتًا إلى أنه يخضع حاليًا للعزل المنزل لتلقي برتكول العلاج اللازم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا، فضلًا عن رصده آخر أعماله الفنية خلال السباق الرمضاني المنقضي.

خالد أنور يبدو عليه علامات الإعياء

طرح أنور فيديو عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر به وهو مستلقي على فراش النوم وعلامات الإعياء تسيطر على وجهه، وشارك متابعيه أنباء إصابته قائلًا: "Covid".

جائحة كورونا تجتاح الوسط الفني

جديرًا بالذكر، أن فيروس كورونا اللعين أطاح بعدد كبير من مشاهير العرب وعلى رأسهم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى مصفف الشعر العالمي محمد الصغير والفنان محمد ريحان، الذين رحلوا عن عالمنا على إثره.

وكان عدد من النجوم أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس الذى ينتشر فى العالم أجمع، وذلك بدايًة من الراقصة دينا والمخرج خالد يوسف، اللذان أعلنا في بداية فبراير عن إصابتهما قبل أن تتحول المسحات الخاصة بهما إلى سلبية بمرور الأيام ويتم شفاءهم بنفس الشهر، بالإضافة إلى الفنان أحمد مكى والفنانة نجلاء بدر والنجم خالد النبوي.

خالد أنور بمسلسل النمر

على الصعيد الآخر، شارك الفنان خالد أنور في موسم رمضان المنصرم 2021 بمسلسل «النمر»، الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظى على شعبية واسعة، فضلًا عن تصدره قائمة تريند «تويتر» العالمي ومؤشر البحث جوجل.

مسلسل «النمر» بطولة هنا الزاهد، محمد مهران، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، بيومي فؤاد، محمد رياض، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، وآخرين، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.