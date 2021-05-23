انت الان تتابع تفاصيل خبر هاني الناظر.. 5 فئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود ويكشف علاجه ويطمئن المصريين “غير معدي” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصيب الفنان الراحل بمرض الفطر الأسود قبل وفاته عقب تعافية من فيروس كورونا، وذلك وفق تصريحات صحفية لشقيقه كما في الفيديو المنشور بالخبر، وعقب الإعلان عن هذا المرض ووفاة غانم به قبل موته، أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا المرض، وخاصة أنه منتشر في الهند، ويصيب بعض المتاعفين من فيروس كورونا.

الفطر الأسود والفئات الأكثر إصابة به وعلاجه

وحول هذا الأمر قام الدكتور هاني الناظر بطمأنة المصريين قائلاً لهم “لا تقلقوا”، ويجب أن تطمأنوا خاصة وأن هذا المرض موجود من فترة ومعروف لدى العلماء والأطبا، وأشار إلى أن هذا المرض يصيب أحياناً 4 فئات وهم.

الذين يعانون من نقص المناعة مثل مرضى الإيدز.

المصابو بالسكر الغير منضبط.

من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

من يتناولون كورتيزون بكميات كبيرة.

من يتناولون مضادات حيوة لفترة طويلة.

وأضاف الدكتور هاني الناظر أن الفطر الأسود مرض نادر الحدوث، ويصيب عدد من المصابين بفيروس كورونا كما حدث في الهند، وأشار إلى السبب في ذلك ما زال غير معروف، وهل هو بسبب الأدوية التي يتناولها للشفاء من كورونا أم بسبب نقص المناعة.

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وأشارالناظر إلى أن هذه المرض المعروف بالفطر الأسود يصيب الجلد بعد التعرض لجروح ويظهر في الجسم على شكل لون أسود ويصيب أغشية الأنف والفم والعين والرئتين وقد يصل للأوعية الدموية، وعلاجه هو دواء Amphotercin B عن طريق الحقن الوريدية لمدة 6 أسابيع، وأضاف أنه لا ينتقل من شخص لآخر ولم يثبت إصابة أي حالات بمستفيات مصر بهذا المرض وحتى الفنان الراحل سمير غانم.