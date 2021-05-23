متحدث الصحة : الفطر الأسود ليس مرضا غريبا.. ياريت السوشيال ميديا تبطل تهويل

جدة - نرمين السيد - وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفطر الأسود عرض جانبى من الوارد أن يحدث مع أى مريض مصاب بنقص المناعة، مشيرا إلى أنه لا داعى للذعر أو الهلع من الفطر الأسود وياريت السوشيال ميديا تبطل تهويل، مناشدا كل الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أن تتحرى الدقة وترجع فى الأمور الطبية إلى المؤسسات العلمية والصحية، موضحا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت فى شهادة الوفاة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، أن مصر استقبلت أول شحنة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وهى من أوائل الدول الأفريقية فى ذلك المجال، وسيجرى تصنيع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021
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