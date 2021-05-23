انطلاق امتحانات الثانوية العامة التجريبية لشهر مايو اليوم

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الطلاب امتحان مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، والثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية. ووضعت وزارة التربية والتعليم، بعض الملاحظات حول الامتحانات، منها: أن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

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