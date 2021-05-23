الأرصاد تتوقع طقس اليوم : رياح نشطة وارتفاع حرارة نهارا .. عظمى القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، على أن يكون لطيف ليلا على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء.





وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على كل الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فتسجل على القاهرة 31 درجة للعظمى و17 للصغرى، والوجه البحرى 31 درجة للعظمى و17 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 25 درجة للعظمى 18 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 26 للعظمى 18 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى و25 للصغرى، وشمال الصعيد 31 للعظمى و20 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 35 للعظمى و24 للصغرى.

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