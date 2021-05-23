القوى العاملة: تعيين 496 شاباً .. وصرف 73 ألف جنيه...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 496 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل ، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 53 ألف جنيه لـ 25 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و20 ألفاً و 888 جنيها رعاية صحية لـ 10 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .
وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 181 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 136 منشأة أخرى ، وبحث 3 شكاوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة ، وإعادة التفتيش على 63 منشأة أخرى.
وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 6 شكوى عمالية ، وإحالتها جميعها للمحكمة العمالية ، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة ، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل .
أما فى مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 16 متدرباً على التفصيل والخياطة، بمركز تدريب المحمودية بأسوان .
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