المنيا: فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئى

جدة - نرمين السيد - قرر أسامة القاضى، محافظ المنيا، إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئى بدءا من غد الإثنين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وقرر المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، لمناقشة الضوابط المنظمة لإعادة فتح الكورنيش للمواطنين، أن تكون مواعيد فتح الكورنيش اعتبارا من السادسة صباحاً وحتى 11 مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبى لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالى لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، موجها بتوفير مداخل ومخارج خاصة وممهدة لذوى الهمم.

كما كلف المحافظ (مديرية الصحة / مديرية الطب البيطرى) بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التى سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية للمواطنين مرتادى الكورنيش لحثهم على أهمية ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القاضى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ستكلف أحد المختصين بالوحدة المحلية للقيام بمهام مدير الكورنيش وتكليف عدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

وأكد محافظ المنيا أنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازى لكورنيش النيل، مشددا على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعى بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش.