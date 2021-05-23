اهتمامات صحف الأحد.. تصريحات الرئيس السيسى بشأن تعزيز آليات التعاون مع قبرص

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها؛ ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "السيسى: سرعة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين.. الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية القبرصى: تعزيز التعاون السياسى والعسكرى والتجارى مع قبرص" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين مصر وقبرص، خاصة على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله أمس نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكدا العلاقات الثنائية الإستراتيجية الراسخة، والآخذة فى التنامى بين مصر وقبرص فى جميع المجالات، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس القبرصى.

من جهته، نقل نيكوس خريستودوليدس تحيات الرئيس القبرصى للرئيس السيسى، معبرا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى ودور محورى فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسى، ومؤكدا أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلا عن الاهتمام القبرصى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، التى تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسى المنتظم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما فى منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز.

بدورها، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الأجداد والأحفاد فى لقاء الذكريات.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتحف الحضارة" أن الأجداد والأحفاد تقابلوا فى متحف الحضارة ليستعيدوا ذكريات الماضى ويسعدون بالاطلاع على حكايات الحاضر.. وقام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة متحف الحضارة بالفسطاط، حرصا على دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية، وذهب وفد من نواب التنسيقية وعائلاتهم إلى متحف الحضارة فى جو أسرى اجتماعى لرؤية مصر القديمة فى ثوبها الجديد.

وذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الرئيس الفلسطينى يستقبل الوفد الأمنى المصرى" أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، استقبل أمس بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الوفد الأمنى المصرى، وتم خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة فى قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلى الفلسطينى.

وأعرب عباس، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. ونقل الوفد، تحيات الرئيس السيسى، لنظيره الفلسطينى وللشعب الفلسطينى.

وأوضحت صحيفة الجمهورية تحت عنوان الرئيس السيسى : طموحنا غير محدود فى توطين الصناعات المتطورة أن الرئيس السيسى أكد أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر؛ بما يلبى طموح الدولة المصرية غير المحدود فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، الدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود على العضو المنتدب للشركة فى أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأنه جرى خلال الاجتماع متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية؛ لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التى تستخدم فى الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.

فيما ذكرت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "مصر تحذر من تجدد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى" أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن غياب أى أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال المباحثات التى عقدها وزير الخارجية أمس السبت، بمقر الوزارة مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، لمناقشة كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن "خريستودوليدس" استمع لعرض الوزير شكرى حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكرى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أوضح شكرى أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن "شكرى" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجى، وأواصر الصداقة التى تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين فى مختلف أوجه التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة فى مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحى بين مصر وقبرص.