جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت أن أقصى حد لساعات العمل الإضافية التى يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة، ويجوز زيادتها بموافقة العامل. وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازى أجر الساعة الإضافى شامل البدلات مضافاً إليها 50 % من الأجر الأساسى وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل، ووفقاً للقرار الوزارى رقم 178743 . وقال الملحق العمالى إن المملكة اشترطت ألا يبقى العامل فى مكان العمل أكثر من اثنتى عشر ساعة فى اليوم الواحد، ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التى يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبر سار للعمالة المصرية.. السعودية تحدد أقصى حد لساعات العمل الإضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.