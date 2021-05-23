القوى العاملة: تعيين 496 شابا بشركات القطاع الخاص فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 496 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم اثنين من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.





وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل، بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 53 ألف جنيه لـ 25 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و20 ألفاً و888 جنيها رعاية صحية لـ 10 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 181 منشآت (دورى نهارى) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 136 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية، وإحالتها جميعها للمحكمة العمالية، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوى الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل.

أما فى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 16 متدرباً على التفصيل والخياطة، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.