التخطيط ترصد 7 مستهدفات للتنمية العمرانية والتحسن البيئي.. تعرف عليها

وضعت وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد، عدة مستهدفات ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2021/2022 فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، حيث شملت 7 مستهدفات أساسية للتنمية العمرانية نريدهم فى السطور التالية .

1-تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.



2- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 ٪ إلى 8 % بنهاية الخطة.

3-التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

4- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

5-التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات ، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

6- تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية ، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.



7- مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.