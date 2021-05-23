على «التابلت».. بدء الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان الاسترشادى التجريبى لشهر مايو لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا على التابلت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية، بهدف التدريب على طبيعة وشكل أسئلة الامتحانات، مع اختبار الخوادم المركزية فى المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انطلق الاختبار فى العاشرة صباحاً.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.



وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.



وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.







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