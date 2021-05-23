زراعه النواب تنظر مشروعي قانونين والطاقة تنظر ربط الموازنة لهيئات الطاقة والكهرباء..اليوم

/632044/زراعه-النواب-تنظر-مشروعي-قانونين-والطاقة-تنظر-ربط-الموازنة-لهيئات-الطاقة-والكهرباءاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب أعمالها علي مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله اجتماعا لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، ( فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها لديوان عام الوزارة و هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اقرا ايضا :عاطف ناصر من غزة: القيادة السياسية دائما داعمة للقضية الفلسطينية «فيديو» وتعقد لجنة ‏الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا غدا لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ،هفيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. لجنة التعليم والبحث العملي فيما تعقد لجنة ‏التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم اجتماعا غدا لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

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