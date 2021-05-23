/632045/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف دوريات العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى على رأسها الدورى الإنجليزى فى مقدمتها ليفربول ضد كريستال بالاس وأتالانتا ضد ميلان وصراع الكالتشيو لضمان التأهل لدوري الابطال في العام المقبل

أهم مباريات الكونفيدرالية إنيمبا × بيراميدز – في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4 جراف دي داكار × كوتون سبورت في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6 الرجاء المغربى × اورلاندو باتريس ومباراة صعبة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6 على ستاد مركب محمد الخامس شبيبة القبائل× النادي الصفاقسي في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي أستون فيلا × تشيلسي ومباراة حسم التأهل لدوري الأبطال في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Premier HD 2 ليفربول × كريستال بالاس ويحتاج الليفر لفوز ليضمن تأهله لدوري الأبطال الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Premier HD 1 مانشستر سيتي × إيفرتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Premier HD 3 ،في مباراة التتويج باللقب ليستر سيتي × توتنهام-الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ،ويحتاج "الثعالب لفوز مهممع تعثر تشيلسي ليحجز موقعه في دوري الأبطال وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 آرسنال × برايتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3 أهم مباريات الدوري الايطالي إنتر ميلان × أودينيزي- الساعة 3 عصرا ومباراة التتويج باللقب بولونيا × يوفنتوس الساعة 8:45 مساء ويأمل اليوفي في الفوز مع تعثر ميلان لكي يضمن التأهل أتالانتا × ميلان – الساعة 8:45 مساء قمة الجولة في الكالتشيو وصراع دوري الابطال نابولي × هيلاس فيرونا في تمام الساعة 8:45 مساء أهم مباريات الدوري الفرنسي آنجيه × ليل- الساعة 9 مساء ومباراة حسم اللقب . بريست × باريس سان جيرمان- الساعة 9 مساء.

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