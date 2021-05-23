اليوم..صناعة النواب تناقش موازنات هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء

/632046/اليومصناعة-النواب-تناقش-موازنات-هيئة-المواصفات-والجودة-ومصلحة-الكيمياء

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب،لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود من اجتماعاتها علي مدار الأسبوع الجاري، وتعقد اللجنة اليوم الأحد ٣ اجتماعات، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 ،بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة.

خطة التنمية المستدامة والاجتماع الثاني للجنة يشمل مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الكيمياء). والاجتماع الاخير للجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية). اقرا ايضا :زراعه النواب تنظر مشروعي قانونين والطاقة تنظر ربط الموازنة لهيئات الطاقة والكهرباء..اليوم وتعقد لجنة ‏الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا غدا لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022. ‏(فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) لجنة التعليم فيما تعقد لجنة ‏التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم اجتماعا غدا لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

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