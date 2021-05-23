/632047/طقس-اليوم-الأحد-درجات-الحرارة-تنخفض-علي-المناطق-الساحلية-ورياح-خفيفة-علي-القاهرة

تستمر درجات الحرارة في الإنخفاض لليوم الثاني علي التوالي، فيميل الطقس للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يعتدل بصورة اكبر على مناطق السواحل الشمالية، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك بحسب ماقالته هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأحد.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس ليلا، فقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.